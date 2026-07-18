Un automobil s-a răsturnat la Hâncești: Șoferul de 29 de ani a decedat.

Astăzi, în jurul orei 05:25, Poliția din Hîncești a primit un apel despre un automobil care s-a răsturnat în afara părții carosabile pe traseul M1.

Potrivit informațiilor, la locul accidentului au sosit imediat polițiștii și serviciile specializate. Potrivit datelor preliminare, un automobil Opel Corsa, din motive încă neclare, a părăsit partea carosabilă la o curbă și s-a răsturnat.

În urma accidentului, șoferul în vârstă de 29 de ani a fost aruncat din mașină și a decedat pe loc.

Expertiza biologică şi cea traseologicǎ vor stabili dacǎ acesta era sau nu în stare de ebrietate și care au fost condițiile în care mașina a derapat de pe traseu.

Poliția continuă ancheta pentru a stabili toate circumstanțele incidentului.

Forțele de ordine menționează că informațiile sunt preliminare și pot fi clarificate în urma anchetei și efectuării expertizelor.