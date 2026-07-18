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18 Iulie 2026, 12:45
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Un automobil s-a răsturnat la Hâncești: Șoferul de 29 de ani a decedat

Astăzi, în jurul orei 05:25, Poliția din Hîncești a primit un apel despre un automobil care s-a răsturnat în afara părții carosabile pe traseul M1.

Un automobil s-a răsturnat la Hâncești: Șoferul de 29 de ani a decedat.
Un automobil s-a răsturnat la Hâncești: Șoferul de 29 de ani a decedat.

Potrivit informațiilor, la locul accidentului au sosit imediat polițiștii și serviciile specializate. Potrivit datelor preliminare, un automobil Opel Corsa, din motive încă neclare, a părăsit partea carosabilă la o curbă și s-a răsturnat.

În urma accidentului, șoferul în vârstă de 29 de ani a fost aruncat din mașină și a decedat pe loc.

Expertiza biologică şi cea traseologicǎ vor stabili dacǎ acesta era sau nu în stare de ebrietate și care au fost condițiile în care mașina a derapat de pe traseu.

Poliția continuă ancheta pentru a stabili toate circumstanțele incidentului.

Forțele de ordine menționează că informațiile sunt preliminare și pot fi clarificate în urma anchetei și efectuării expertizelor.

Un automobil s-a răsturnat la Hâncești: Șoferul de 29 de ani a decedat

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