theme-icon
logo
logo
PoliticEconomicSocialIncidenteInternaționalSportLadyAutoȘtiințăHi-Tech
Anunță o știre
+
Download app from store
User avatar
Anunță o știre
+
Tema site-ului
theme-icon
Search icon
Categorii
Toate știrile
Politic
Economic
Social
Incidente
Internațional
subiecte
Prețurile la carburanți
Bălți
Criza gazelor
Găgăuzia
Chișinău
Hartă
Curs valutar
Meteo
Afisha
Support
(+373) 22 888 002
info@point.md
Plasare de publicitate
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Point.md logoPoint
21 Septembrie 2026, 21:36
5 699
Copiază linkul
Link copiat

Un automobil a lovit mortal un adolescent pe o trotinetă la Briceni

Poliția a primit o sesizare despre un grav accident rutier produs la ieșirea din localitatea Corjeuți.

Un automobil a lovit mortal un adolescent pe o trotinetă la Briceni.
Un automobil a lovit mortal un adolescent pe o trotinetă la Briceni.

Potrivit informațiilor preliminare, un automobil Volkswagen a lovit un minor în vârstă de aproximativ 14–15 ani, care se deplasa cu trotineta. După impact, automobilul a intrat într-un copac de pe marginea drumului.

Din păcate, adolescentul a decedat la fața locului înainte de sosirea ambulanței.

Șoferul a fugit de la locul accidentului, abandonând automobilul. În prezent, poliția întreprinde măsuri pentru stabilirea identității și locului în care se află acesta.

Toate circumstanțele accidentului sunt în curs de stabilire. În acest caz a fost inițiat un proces penal.

Abonați-vă la știrile Point.md pe Google
Sursă
Point.md logoPoint
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Acest text a fost tradus cu ajutorul AI. Ați observat o greșeală?
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici