Un automobil a lovit mortal un adolescent pe o trotinetă la Briceni.

Poliția a primit o sesizare despre un grav accident rutier produs la ieșirea din localitatea Corjeuți.

Potrivit informațiilor preliminare, un automobil Volkswagen a lovit un minor în vârstă de aproximativ 14–15 ani, care se deplasa cu trotineta. După impact, automobilul a intrat într-un copac de pe marginea drumului.

Din păcate, adolescentul a decedat la fața locului înainte de sosirea ambulanței.

Șoferul a fugit de la locul accidentului, abandonând automobilul. În prezent, poliția întreprinde măsuri pentru stabilirea identității și locului în care se află acesta.

Toate circumstanțele accidentului sunt în curs de stabilire. În acest caz a fost inițiat un proces penal.