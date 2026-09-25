theme-icon
logo
logo
PoliticEconomicSocialIncidenteInternaționalSportLadyAutoȘtiințăHi-Tech
Anunță o știre
+
Download app from store
User avatar
Anunță o știre
+
Tema site-ului
theme-icon
Search icon
Categorii
Toate știrile
Politic
Economic
Social
Incidente
Internațional
subiecte
Prețurile la carburanți
Bălți
Criza gazelor
Găgăuzia
Chișinău
Hartă
Curs valutar
Meteo
Afisha
Support
(+373) 22 888 002
info@point.md
Plasare de publicitate
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
rupor.md logorupor
25 Septembrie 2026, 21:09
1 590
Copiază linkul
Link copiat

Un arsenal ilegal de arme și muniții, ridicat de la un localnic din Cantemir

Angajații poliției din Cantemir au descoperit și ridicat un lot mare de arme și muniții deținute ilegal de un locuitor în vârstă de 47 de ani din satul Baimaclia.

Un arsenal ilegal de arme și muniții, ridicat de la un localnic din Cantemir.
Un arsenal ilegal de arme și muniții, ridicat de la un localnic din Cantemir.

Percheziția la domiciliul suspectului a fost efectuată în baza unei autorizații judecătorești obținute anterior, transmite rupor.md.

În urma desfășurării măsurilor operative, oamenii legii au depistat:

  • 156 de cartușe de diferite calibre;

  • o pușcă cu două țevi;

  • două pistoale de producție artizanală (confecționate manual).

Întregul arsenal depistat a fost confiscat și transmis spre expertiză balistică. Specialiștii urmează să stabilească dacă armele sunt funcționale pentru tragere, precum și să clarifice proveniența acestora.

În prezent, angajații poliției continuă acțiunile de urmărire penală pentru a documenta acest caz și a stabili toate circumstanțele contravenției.

Un arsenal ilegal de arme și muniții, ridicat de la un localnic din Cantemir

Un arsenal ilegal de arme și muniții, ridicat de la un localnic din Cantemir

Abonați-vă la știrile Point.md pe Google
Sursă
rupor.md logorupor
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Acest text a fost tradus cu ajutorul AI. Ați observat o greșeală?
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici