Un arsenal ilegal de arme și muniții, ridicat de la un localnic din Cantemir.

Angajații poliției din Cantemir au descoperit și ridicat un lot mare de arme și muniții deținute ilegal de un locuitor în vârstă de 47 de ani din satul Baimaclia.

Percheziția la domiciliul suspectului a fost efectuată în baza unei autorizații judecătorești obținute anterior, transmite rupor.md.

În urma desfășurării măsurilor operative, oamenii legii au depistat:

156 de cartușe de diferite calibre;

o pușcă cu două țevi;

două pistoale de producție artizanală (confecționate manual).

Întregul arsenal depistat a fost confiscat și transmis spre expertiză balistică. Specialiștii urmează să stabilească dacă armele sunt funcționale pentru tragere, precum și să clarifice proveniența acestora.

În prezent, angajații poliției continuă acțiunile de urmărire penală pentru a documenta acest caz și a stabili toate circumstanțele contravenției.