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rupor.md logorupor
6 Iulie 2026, 11:22
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Un adolescent de 17 ani a fost salvat de la înec în Capitală

Un adolescent de 17 ani a fost salvat de la înec într-un lac din Parcul „Valea Trandafirilor” din sectorul Botanica. Incidentul a avut loc pe 5 iulie.

Un adolescent de 17 ani a fost salvat de la înec în Capitală.
Un adolescent de 17 ani a fost salvat de la înec în Capitală.

Potrivit IGSU, apelul la Serviciul 112 a fost înregistrat la ora 17:25. Conform salvatorilor, doi tineri se scăldau într-un lac. La un moment dat, unul dintre ei a înotat departe de mal și, din cauza oboselii, nu a mai putut reveni, scrie rupor.md.

Adolescentul a fost observat de salvatorii stației de salvare. Aceștia au intervenit rapid și l-au scos din apă. Asistența medicală nu a fost necesară pentru adolescent.

IGSU îndeamnă cetățenii să se scalde doar în locuri special amenajate, supravegheate de salvatori, să nu depășească limitele permise și să evite zonele neamenajate. De asemenea, salvatorii reamintesc părinților  necesitatea de a supraveghea permanent minorii aflați în apropierea apei.

Sursă
rupor.md logorupor
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