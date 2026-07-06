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6 Iulie 2026, 13:54
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Un adolescent de 15 ani, suspectat de furt, a fost reținut în Capitală

Un adolescent de 15 ani din raionul Călărași este cercetat penal, fiind suspectat de comiterea unui jaf în sectorul Buiucani din Capitală.

Un adolescent de 15 ani, suspectat de furt, a fost reținut în Capitală.
Un adolescent de 15 ani, suspectat de furt, a fost reținut în Capitală.

Potrivit anchetei, aflându-se într-un parc din Chișinău, adolescentul a scos din buzunarul unei persoane un telefon mobil, după care a dispărut în direcție necunoscută. Valoarea prejudiciului este estimată la aproximativ 3.000 de lei.

Ca urmare a unor acțiuni speciale de urmărire penală și măsuri operative, desfășurate de angajații Inspectoratului de Poliție Buiucani împreună cu Direcția de Poliție a municipiului Chișinău, suspectul a fost identificat. Telefonul furat a fost găsit și restituit proprietarului.

Minorul este cercetat penal, rămânând în libertate.

Conform legislației în vigoare, pentru comiterea unui jaf, vinovatul riscă o pedeapsă cu închisoarea de la doi până la cinci ani.

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