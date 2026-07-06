Un adolescent de 15 ani, suspectat de furt, a fost reținut în Capitală.

Un adolescent de 15 ani din raionul Călărași este cercetat penal, fiind suspectat de comiterea unui jaf în sectorul Buiucani din Capitală.

Potrivit anchetei, aflându-se într-un parc din Chișinău, adolescentul a scos din buzunarul unei persoane un telefon mobil, după care a dispărut în direcție necunoscută. Valoarea prejudiciului este estimată la aproximativ 3.000 de lei.

Ca urmare a unor acțiuni speciale de urmărire penală și măsuri operative, desfășurate de angajații Inspectoratului de Poliție Buiucani împreună cu Direcția de Poliție a municipiului Chișinău, suspectul a fost identificat. Telefonul furat a fost găsit și restituit proprietarului.

Minorul este cercetat penal, rămânând în libertate.

Conform legislației în vigoare, pentru comiterea unui jaf, vinovatul riscă o pedeapsă cu închisoarea de la doi până la cinci ani.