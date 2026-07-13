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rupor.md logorupor
13 Iulie 2026, 19:39
8 073
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Trupul unui bărbat dispărut, găsit pe malul Nistrului la Tiraspol

La Tiraspol, pe malul Nistrului, a fost găsit decedat un localnic de 35 de ani, dat dispărut din 9 iulie.

Trupul unui bărbat dispărut, găsit pe malul Nistrului la Tiraspol.
Trupul unui bărbat dispărut, găsit pe malul Nistrului la Tiraspol.

Despre aceasta informează forțele de ordine din Transnistria, transmite rupor.md.

Corpul a fost găsit la 300 de metri mai jos pe cursul râului față de feribot, în timp ce pe uscat au rămas lucrurile victimei. Pe corp nu există urme de moarte violentă. Conform unei versiuni preliminare, bărbatul s-a înecat.

În ziua dispariției, bărbatul a plecat de acasă în timpul zilei și nu a mai ieșit la legătura. Pentru stabilirea cauzei exacte a decesului a fost desemnată o expertiză medico-legală.

Sursă
rupor.md logorupor
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