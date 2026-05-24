În raionul Ungheni a fost descoperit un cadavru de bărbat în râu.

Se raportează că persoana decedată este un bărbat de 45 de ani, presupus că se ocupa cu pescuitul. Din cauza curentului puternic, provocat de ploile torențiale, acesta ar fi fost luat de apă.

Potrivit informațiilor preliminare, oamenii aflați în apropiere au încercat să intervină pentru a salva bărbatul, însă din cauza curentului puternic nu au reușit.

A fost inițiată o anchetă, poliția urmează să stabilească toate circumstanțele cazului, iar cauza exactă a decesului va fi determinată după expertiza medico-legală.