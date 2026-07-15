Trotinete și biciclete conduse sub influența alcoolului: Mai multe persoane, amendate.

Polițiștii de patrulare au amendat mai multe persoane care conduceau trotinete electrice și biciclete sub influența alcoolului în municipiul Chișinău și în mai multe raioane ale țării.

Printre persoanele depistate s-au numărat opt conducători de trotinete electrice în Chișinău și cinci bicicliști în raioanele Ialoveni, Hâncești și Telenești. Toți au fost supuși testării alcoolscopice, care a confirmat o stare avansată de ebrietate, iar pe numele fiecărui contravenient a fost întocmit un proces-verbal și aplicată o amendă, transmite rupor.md.

În Chișinău, persoanele aflate în stare de ebrietate la volanul trotinetelor electrice au fost oprite în aproape toate zonele orașului, inclusiv pe arterele centrale, de exemplu, pe bulevardul Ștefan cel Mare, străzile A. Pușkin și V. Alecsandri, precum și în sectoarele Ciocana, Botanica și pe drumul spre Băcioi. Vârsta celor sancționați în Capitală a fost cuprinsă între 18 și 43 de ani. Cea mai mare concentrație de alcool în aerul expirat a fost înregistrată la un bărbat de 38 de ani, aparatul a indicat 0,85 mg/l.

În raioanele republicii, inspectorii de patrulare au depistat bicicliști aflați în stare de ebrietate. Cel mai ridicat grad de intoxicație alcoolică a fost înregistrat la un bărbat de 47 de ani din Ialoveni — testul a indicat un record pentru această operațiune: 1,19 mg/l alcool. În raionul Telenești, poliția a oprit trei bicicliști în stare de ebrietate, printre care se aflau bărbați în vârstă de 64 și 72 de ani.

Oamenii legii reamintesc că astfel de comportamente pun în pericol siguranța tuturor participanților la trafic, iar controalele pe drumuri vor continua.