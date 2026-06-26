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politia.md logopolitia
26 Iunie 2026, 18:36
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Trei tineri suspectați de comiterea unei tâlhării în Capitală, reținuți

Trei tineri de 19, 20 și 25 de ani, originari din Chișinău, raioanele Șoldănești și Hâncești, au fost reținuți de polițiștii sectorului Centru, fiind suspectați de comiterea unei tâlhării în Capitală.

Trei tineri suspectați de comiterea unei tâlhării în Capitală, reținuți.
Trei tineri suspectați de comiterea unei tâlhării în Capitală, reținuți.

Conform investigațiilor, unul dintre suspecți, care o cunoștea pe una dintre victime, s-a deplasat noaptea la apartamentul acesteia. După ce ușa i-a fost deschisă, cei trei ar fi pătruns în locuință, unde au agresat fizic două persoane, aplicându-le mai multe lovituri și amenințându-le cu un cuțit.

Ulterior, aceștia ar fi încercat să găsească bunuri de valoare pentru a le sustrage, însă nu au identificat obiecte de interes, motiv pentru care au părăsit locul faptei.

În urma acțiunilor de investigație și urmărire penală, polițiștii au identificat și reținut suspecții. Aceștia au fost plasați în arest preventiv pentru 30 de zile.

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