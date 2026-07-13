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politia.md logopolitia
13 Iulie 2026, 22:11
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Trei șoferi sub influența drogurilor, depistați în weekend pe drumurile din țară

Angajații Direcției de Patrulare ai Centrului Inspectoratului Național de Securitate Publică au depistat trei șoferi care, cel mai probabil, conduceau sub influența substanțelor narcotice.

Trei șoferi sub influența drogurilor, depistați în weekend pe drumurile din țară.
Trei șoferi sub influența drogurilor, depistați în weekend pe drumurile din țară.

După cum au comunicat polițiștii, toate cazurile au fost înregistrate pe parcursul weekendului.

Unul dintre șoferi a fost oprit pe strada Albișoara din Chișinău. Bărbatul de 33 de ani, care conducea un BMW, a fost testat, iar rezultatul a fost pozitiv la cocaină și amfetamină.

Pe aceeași stradă, polițiștii au oprit încă un șofer — un bărbat de 29 de ani, la volanul unei Toyota. Testul a arătat prezența marijuanei în organism.

Un alt caz a fost înregistrat pe traseul G-743, în apropierea localității Bălăbănești din raionul Criuleni. Un șofer de 20 de ani, care conducea un Mercedes, a avut un test pozitiv la metamfetamină.

Poliția reamintește că conducerea unui vehicul sub influența drogurilor este o infracțiune penală. Conform legislației, vinovatul riscă o amendă de la 75.000 până la 125.000 de lei sau pedeapsa cu închisoarea de la 1 la 3 ani. De asemenea, în toate cazurile este prevăzută anularea dreptului de a conduce vehicule.

Forțele de ordine îndeamnă șoferii să nu se urce la volan după consumul de substanțe interzise și să respecte Regulamentul circulației rutiere.

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