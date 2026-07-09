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politia.md logopolitia
9 Iulie 2026, 14:59
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Trei persoane suspectate de trafic de droguri, reținute în Capitală

Ofițerii Direcției combaterea criminalității organizate și cei de urmărire penală ai INI, în comun cu procurorii PCCOCS, au documentat activitatea unui grup de persoane suspectat de comercializarea drogurilor.

Trei persoane suspectate de trafic de droguri, reținute în Capitală.
Trei persoane suspectate de trafic de droguri, reținute în Capitală.

În cadrul măsurilor speciale de investigație și al acțiunilor de urmărire penală, cu suportul mascaților din cadrul BPDS „Fulger”, a fost reținut unul dintre membrii grupării, un bărbat de 39 de ani, transmite politia.md.

În urma perchezițiilor efectuate la domiciliul acestuia au fost depistate și ridicate substanțe narcotice de tip canabis, preambalate și pregătite pentru comercializare, râșniță utilizată la mărunțirea substanțelor narcotice, precum și alte obiecte relevante pentru cauza penală. Totodată, din automobilul suspectului au fost ridicate mijloace bănești despre care există suspiciunea că provin din activități infracționale.

În continuarea investigațiilor, ofițerii de investigație au stabilit alte două persoane care ar fi procurat droguri de la acesta, o femeie de 38 de ani și concubinul acesteia, în vârstă de 36 de ani.

La 8 iulie, oamenii legii au efectuat percheziții la domiciliul și în automobilul celor doi suspecți din Capitală. În urma acestora au fost ridicate pachețele de tip zip-lock ce conțineau substanțe suspecte, râșnițe, un dispozitiv confecționat artizanal destinat consumului de droguri, precum și alte bunuri ce prezintă interes pentru urmărirea penală.

Toți cei trei suspecți au fost reținuți pentru 72 de ore, iar investigațiile continuă în vederea stabilirii întregului lanț infracțional, inclusiv a sursei de proveniență a substanțelor narcotice și a identificării tuturor persoanelor implicate.

Potrivit legislației în vigoare, persoanele găsite vinovate de asemenea infracțiuni riscă închisoare de la 7 la 15 ani.

Oamenii legii reamintesc că orice persoană beneficiază de prezumția nevinovăției până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive.

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