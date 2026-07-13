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realitatea.md logorealitatea
13 Iulie 2026, 18:26
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Trei mașini s-au ciocnit pe viaductul din Capitală

Trei vehicule au fost implicate într-un accident rutier luni, 13 iulie, în Capitală, în zona viaductului.

Trei mașini s-au ciocnit pe viaductul din Capitală.
Trei mașini s-au ciocnit pe viaductul din Capitală.

Potrivit Poliției, în accident au fost implicate automobilele de marca Volvo, Kia și Mercedes, transmite realitatea.md.

Din fericire, nicio persoană nu a fost rănită, iar accidentul s-a soldat doar cu pagube materiale.

Oamenii legii urmează să stabilească toate circumstanțele accidentului rutier.


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