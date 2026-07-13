13 Iulie 2026, 18:26
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Trei mașini s-au ciocnit pe viaductul din Capitală
Trei vehicule au fost implicate într-un accident rutier luni, 13 iulie, în Capitală, în zona viaductului.
Potrivit Poliției, în accident au fost implicate automobilele de marca Volvo, Kia și Mercedes, transmite realitatea.md.
Din fericire, nicio persoană nu a fost rănită, iar accidentul s-a soldat doar cu pagube materiale.
Oamenii legii urmează să stabilească toate circumstanțele accidentului rutier.