Trei locuitori ai Chișinăului au cerut 7.000 de euro pentru „închiderea” unui dosar de viol.

În Capitală, trei tineri au cerut 7.000 de euro pentru închiderea unui dosar de viol, după care doi dintre ei au fost reținuți de oamenii legii.

Despre acest lucru au informat Centrul Național Anticorupție (CNA) și Procuratura Anticorupție, scrie rupor.md.

Trei locuitori ai capitalei sunt vizați într-un dosar penal privind traficul de influență. Potrivit materialelor anchetei, suspecții l-au asigurat pe denunțător că pot interveni în desfășurarea anchetei într-un dosar de viol, în care acesta este vizat, și pot obține pentru el o decizie favorabilă.

Pentru serviciile lor, făptașii au cerut 7.000 de euro. După cum menționează CNA, oamenii legii au documentat, sub control, primirea primei tranșe în valoare de 1.650 de euro.

În prezent, ofițerii instituției anticorupție desfășoară percheziții la domiciliile suspecților. Doi tineri au fost reținuți și plasați în izolator pentru 72 de ore, în timp ce al treilea figurant este cercetat în libertate.

Instituția subliniază că, în conformitate cu legislația în vigoare, fiecare persoană este considerată nevinovată până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive, iar acțiunile de urmărire penală continuă.