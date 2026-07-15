Trei cetățeni indieni, expulzați din Moldova pentru trecerea ilegală a frontierei.

Inspectoratul General pentru Migrație a executat decizia de expulzare de pe teritoriul Moldovei a trei cetățeni indieni cu vârste între 23 și 30 de ani. Aceștia au fost depistați pentru trecerea ilegală a frontierei de stat.

Anterior, pe 9 iulie 2026, în baza deciziilor instanței din Bălți, trei cetățeni străini au fost plasați sub tutela statului (în centrul de reținere temporară). De asemenea, asupra acestora a fost instituită o interdicție de intrare pe teritoriul Republicii Moldova pentru o perioadă de cinci ani.

Inspectoratul General pentru Migrație continuă să aplice măsurile prevăzute de legislația națională privind regimul de ședere a străinilor, în colaborare cu Inspectoratul General al Poliției de Frontieră și alte autorități competente. Scopul este prevenirea și combaterea migrației ilegale, precum și asigurarea respectării de către cetățenii străini a regulilor de ședere și circulație pe teritoriul Republicii Moldova.