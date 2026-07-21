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rupor.md logorupor
21 Iulie 2026, 13:31
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Traficanți de droguri care vindeau substanțe ilegale printr-o măcelărie, descoperiți la nordul Moldovei

Organele de drept au destructurat un grup infracțional organizat care vindea droguri în Soroca și în raioanele de nord ale Moldovei.

Traficanți de droguri care vindeau substanțe ilegale printr-o măcelărie, descoperiți la nordul Moldovei.
Traficanți de droguri care vindeau substanțe ilegale printr-o măcelărie, descoperiți la nordul Moldovei.

În cadrul operațiunii speciale, forțele de ordine au efectuat 23 de percheziții și au reținut trei suspecți.

Potrivit Inspectoratului Național de Investigații, operațiunea a fost realizată de angajații Direcției Investigații „Nord”, împreună cu procurorii PCCOCS, cu sprijinul forțelor speciale „Fulger” și al Inspectoratului de Poliție Soroca. Ancheta a stabilit că gruparea se ocupa cu cumpărarea, păstrarea, transportul și vânzarea substanțelor interzise. Membrii rețelei nu doar că vindeau droguri personal, dar recrutau și noi distribuitori, scrie rupor.md.

Ancheta a durat șase luni, timp în care polițiștii au desfășurat peste 30 de acțiuni speciale. Pe 15 iulie, percheziții au avut loc la opt persoane cu vârste între 28 și 47 de ani din Soroca, Racovăț și Cosăuți. Forțele de ordine au percheziționat locuințele, mașinile, precum și un magazin de carne unde unul dintre suspecți vindea droguri chiar la locul de muncă.

În timpul perchezițiilor au fost ridicate dispozitive artizanale pentru consumul de droguri, plante de cânepă, precum și substanțe vegetale asemănătoare cu marijuana și hașiș. De asemenea, Poliția a găsit telefoane mobile, cartele SIM și cântare electronice. Toate probele au fost transmise pentru expertiză.

Trei suspecți au fost reținuți pentru 72 de ore și plasați în izolatorul de detenție provizorie din Bălți. Dosarul penal este în curs, iar organele de drept stabilesc toți participanții la schema infracțională. Poliția a reamintit că toți suspecții sunt considerați nevinovați până la decizia instanței. 

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