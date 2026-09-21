TikTokerul Nikoglai și soția sa au fost reținuți într-un dosar privind drogurile

În presă au apărut informații potrivit cărora tiktokerul Nikoglai, pe numele său real Nikolai Lebedev, și soția sa au fost reținuți la Stăuceni, fiind suspectați de trafic de droguri.

TikTokerul Nikoglai și soția sa au fost reținuți într-un dosar privind drogurile.