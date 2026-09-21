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unimedia.info logounimedia
21 Septembrie 2026, 13:17
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TikTokerul Nikoglai și soția sa au fost reținuți într-un dosar privind drogurile

În presă au apărut informații potrivit cărora tiktokerul Nikoglai, pe numele său real Nikolai Lebedev, și soția sa au fost reținuți la Stăuceni, fiind suspectați de trafic de droguri.

TikTokerul Nikoglai și soția sa au fost reținuți într-un dosar privind drogurile.
TikTokerul Nikoglai și soția sa au fost reținuți într-un dosar privind drogurile.

Potrivit informațiilor disponibile, miercuri, 16 septembrie, poliția a efectuat percheziții la aceștia. Ulterior, Lebedev și soția sa au fost reținuți pentru 72 de ore, informează unimedia.info.

Deocamdată, nu au fost comunicate detalii oficiale despre acest caz. 

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