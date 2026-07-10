theme-icon
logo
logo
PoliticEconomicSocialIncidenteInternaționalSportLadyAutoȘtiințăHi-Tech
Anunță o știre
+
Download app from store
User avatar
Anunță o știre
+
Tema site-ului
theme-icon
Search icon
Categorii
Toate știrile
Politic
Economic
Social
Incidente
Internațional
subiecte
Prețurile la carburanți
Bălți
Criza gazelor
Găgăuzia
Chișinău
Hartă
Curs valutar
Meteo
Afisha
Support
(+373) 22 888 002
info@point.md
Plasare de publicitate
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
customs
10 Iulie 2026, 21:10
1 488
Copiază linkul
Link copiat

Tentativă de scoatere ilicită a lingourilor din aur, depistată la Aeroportul Chișinău

Funcționarii postului vamal Aeroport Internațional Chișinău, în conlucrare cu polițiștii de frontieră, au documentat trei cazuri de transportare nedeclarată a lingourilor din aur.

Tentativă de scoatere ilicită a lingourilor din aur, depistată la Aeroportul Chișinău.
Tentativă de scoatere ilicită a lingourilor din aur, depistată la Aeroportul Chișinău.

Încălcările au fost descoperite în urma controalelor efectuate asupra bagajelor de cală ale pasagerilor, transmite customs.gov.md.

În toate cele trei cazuri sunt vizați cetățeni ai Ucrainei, cu vârstele de 48, 43 și 34 de ani, care urmau să se îmbarce la curse cu destinațiile Alicante, Memmingen și Erevan.

În primul caz, în bagajul de cală al unei pasagere care urma să călătorească spre Alicante au fost depistate două lingouri din aur, cu greutatea de 20 și, respectiv, 5 grame.

În cel de-al doilea și al treilea caz, în bagajele de cală ale altor doi pasageri, care urmau să călătorească spre Memmingen și Erevan, a fost depistat câte un lingou din aur, fiecare având greutatea de 50 de grame.

Lingourile au fost ridicate, fiind pasibile confiscării speciale. Persoanele vizate riscă să fie sancționate contravențional, în conformitate cu prevederile art. 43¹ și art. 287 alin. (10) din Codul contravențional al Republicii Moldova.

Sursă
customs
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici