Tentativă de scoatere ilicită a lingourilor din aur, depistată la Aeroportul Chișinău.

Funcționarii postului vamal Aeroport Internațional Chișinău, în conlucrare cu polițiștii de frontieră, au documentat trei cazuri de transportare nedeclarată a lingourilor din aur.

Încălcările au fost descoperite în urma controalelor efectuate asupra bagajelor de cală ale pasagerilor, transmite customs.gov.md.

În toate cele trei cazuri sunt vizați cetățeni ai Ucrainei, cu vârstele de 48, 43 și 34 de ani, care urmau să se îmbarce la curse cu destinațiile Alicante, Memmingen și Erevan.

În primul caz, în bagajul de cală al unei pasagere care urma să călătorească spre Alicante au fost depistate două lingouri din aur, cu greutatea de 20 și, respectiv, 5 grame.

În cel de-al doilea și al treilea caz, în bagajele de cală ale altor doi pasageri, care urmau să călătorească spre Memmingen și Erevan, a fost depistat câte un lingou din aur, fiecare având greutatea de 50 de grame.

Lingourile au fost ridicate, fiind pasibile confiscării speciale. Persoanele vizate riscă să fie sancționate contravențional, în conformitate cu prevederile art. 43¹ și art. 287 alin. (10) din Codul contravențional al Republicii Moldova.