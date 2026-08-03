Tânăr, condamnat la închisoare pentru agresarea a doi polițiști.

Un bărbat de 29 de ani a fost condamnat la doi ani și șase luni de închisoare după ce a agresat doi polițiști chemați să intervină într-un caz de tentativă de furt dintr-un magazin din Vadul lui Vodă.

Potrivit Procuraturii municipiului Chișinău, instanța l-a găsit vinovat de violență împotriva unei persoane cu funcție de răspundere. Pentru această infracțiune, el a primit un an de închisoare. Pedeapsa a fost cumulată parțial cu o condamnare anterioară. Astfel, instanța a stabilit o pedeapsă definitivă de doi ani și șase luni de închisoare, transmite ipn.md.

Procurorii spun că incidentul s-a produs în seara zilei de 16 iulie 2025. Bărbatul era în stare de ebrietate. El a încercat să sustragă două sticle cu băuturi alcoolice dintr-un magazin din Vadul lui Vodă. A fost observat de agentul de pază și oprit în apropierea magazinului.

La început, bărbatul a negat fapta. După ce i-au fost prezentate imaginile de pe camerele de supraveghere, acesta a restituit bunurile. Din cauza comportamentului agresiv, la fața locului a fost chemată poliția. Oamenii legii i-au cerut să urce în autospecială și să îi însoțească la inspectorat. Acesta a refuzat, i-a insultat și i-a amenințat pe polițiști.

Când polițiștii au încercat să-l urce în mașina de serviciu, bărbatul a opus rezistență. El i-a lovit cu pumnii și picioarele, iar ulterior, a deteriorat și mai multe componente ale autospecialei.

În instanță, inculpatul și-a recunoscut vina și a cerut examinarea cauzei în baza probelor administrate în faza de urmărire penală.

Procuratura precizează că bărbatul are antecedente penale. Acesta a fost condamnat anterior pentru infracțiuni legate de droguri, dezertare, furt, escrocherie și delapidarea averii străine.

Sentința poate fi atacată cu apel.