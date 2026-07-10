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noi.md logonoi
10 Iulie 2026, 23:11
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Sute de plante de cânepă au fost distruse în raionul Ungheni

Câteva sute de plante de cânepă au fost găsite și distruse de oamenii legii în raionul Ungheni, în cadrul acțiunilor de prevenire și combatere a circulației ilegală a substanțelor narcotice.

Sute de plante de cânepă au fost distruse în raionul Ungheni. Colaj: noi.md
Sute de plante de cânepă au fost distruse în raionul Ungheni. Colaj: noi.md

Potrivit Inspectoratului General de Carabinieri (IGC), peste 400 de plante creșteau spontan și fără a fi îngrijite. Dintre acestea, 150 au fost găsite în extravilanul satului Florițoaia Nouă, iar alte 250 – în extravilanul satului Grozasca, transmite noi.md.

Operațiunea a fost desfășurată în comun de carabinierii Companiei Mobile de Intervenție Ungheni și angajații Inspectoratului de Poliție local.

Toate plantele au fost distruse pe loc pentru a preveni utilizarea lor în scopuri ilegale.

Autoritățile previn că acțiunile de combatere a traficului de substanțe interzise continuă și îndeamnă cetățenii care observă culturi suspecte să informeze imediat oamenii legii.

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