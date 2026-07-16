Șoferul unui Volvo, cât pe ce să lovească o femeie cu doi copii pe trecerea de pietoni.

Șoferul unei mașini de model Volvo a fost la un pas de a tampona o femeie cu doi copii. Aceștia traversau strada pe trecerea de pietoni spre parc, iar accidentul a fost evitat în ultimul moment.

În imaginile publicate se vede că automobilul nu a redus viteza înainte de trecere, iar persoanele au fost nevoite să se oprească brusc pentru a evita o coliziune.

Din fericire, tragedia a fost evitată și nimeni nu a avut de suferit.



