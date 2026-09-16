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politia.md logopolitia
16 Septembrie 2026, 14:52
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Șoferul unui Volkswagen care nu a acordat prioritate pietonilor în Capitală, amendat

Un incidentul s-a produs pe 11 septembrie, pe bulevardul Dacia din sectorul Botanica al Capitalei. Momentul încălcării a fost surprins de o cameră de bord. Poliția a fost informată despre cele întâmplate.

Șoferul unui Volkswagen care nu a acordat prioritate pietonilor în Capitală, amendat.
Șoferul unui Volkswagen care nu a acordat prioritate pietonilor în Capitală, amendat.

Potrivit datelor Inspectoratului General al Poliției, șoferul nu a acordat prioritate legală pietonilor care traversau strada și a ignorat, de asemenea, semnalul semaforului.

Polițiștii au stabilit identitatea contravenientului. Acesta s-a dovedit a fi un bărbat de 46 de ani, care conducea un automobil Volkswagen.

Șoferul a fost amendat cu amenda maximă prevăzută de legislație și i-au fost aplicate puncte de penalizare.

Poliția Națională le reamintește șoferilor despre necesitatea de a reduce viteza înainte de trecerile de pietoni și de a acorda prioritate pietonilor care traversează strada.

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