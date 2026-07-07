Șoferul unui camion din Moldova a încercat să introducă în România țigarete în valoare de 300.000 de euro.

În Ucraina a fost reținut un cetățean moldovean de 44 de ani pentru tentativa de contrabandă a unui lot mare de țigarete în România, sub pretextul că ar fi căpșuni.

Potrivit Biroului Procurorului General al Ucrainei, un șofer al unei companii moldovenești a ascuns în semiremorca sa 480 de cutii cu tutun ilegal în valoare de peste 15 milioane de grivne (aproape 300.000 de euro), transmite rupor.md.

Potrivit anchetei, incidentul a avut loc la punctul de trecere „Mamaliga”. Conform documentelor de însoțire a mărfii, camionul firmei moldovenești transporta de la un producător ucrainean peste 15 tone de căpșuni proaspete. Totuși, în timpul controlului vamal, inspectorii au observat că greutatea reală a vehiculului nu corespundea cu datele declarate. Pentru că la PTF „Mamaliga” nu există un scanner fix, camionul a fost redirecționat către un alt punct de trecere – „Porubne-Siret”. Acolo, sistemul de scanare a confirmat prezența unei încărcături ascunse.

Pentru a ajunge la ascunzătoare, angajații detașamentului de frontieră nr. 31 au fost nevoiți să descarce semiremorca: au scos 10 paleți cu căpșuni și au demontat cutiile de pe încă 16 paleți. În spatele acestora, forțele de ordine au descoperit 480 de cutii care conțineau 360.000 de pachete de țigări fără timbre accizabile ucrainene.

Procuratura regională Cernăuți a calificat acțiunile șoferului drept contrabandă de produse accizabile în proporții mari. Instanța a dispus deja măsura preventivă a arestului pentru cetățeanul moldovean. Camionul și semiremorca au fost reținute de autoritățile vamale, iar ancheta este în curs de desfășurare de către detectivii Direcției Teritoriale a BEE din regiunea Cernăuți.