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politia.md logopolitia
7 Iulie 2026, 11:38
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Șoferul unui BMW care nu a acordat prioritate pietonilor la zebră, sancționat

Inspectoratul General al Poliției a stabilit identitatea șoferului care nu a acordat prioritate pietonilor la zebră în Capitală. Este vorba despre un tânăr de 24 de ani care se afla la volanul unui BMW.

Șoferul unui BMW care nu a acordat prioritate pietonilor la zebră, sancționat.
Șoferul unui BMW care nu a acordat prioritate pietonilor la zebră, sancționat.

Potrivit datelor Inspectoratului General al Poliției, incidentul a avut loc pe 3 iulie, pe strada Igor Vieru din sectorul Ciocana. După apariția informațiilor despre încălcare, polițiștii au identificat șoferul și l-au sancționat pentru neacordarea priorității pietonilor.

Poliția a reamintit că respectarea regulilor de circulație și acordarea priorității pietonilor contribuie la prevenirea accidentelor rutiere și la salvarea de vieți omenești.

Oamenii legii au mulțumit, totodată, cetățenilor care semnalează încălcările din trafic și contribuie astfel la sporirea siguranței rutiere.

Sursă
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