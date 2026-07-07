Șoferul unui BMW care a fost la un pas de a lovi o tânără la Vatra a fost amendat.

Poliția a identificat și sancționat șoferul unui BMW care a încălcat grav regulile de circulație în orașul Vatra. La volan se afla un tânăr de 19 ani.

Potrivit Poliției, incidentul a avut loc pe 3 iulie. Șoferul a fost sancționat pentru trei încălcări: conducerea automobilului fără permis de conducere, comportament agresiv în trafic și neacordarea priorității pietonilor.

Oamenii legii au reamintit că respectarea regulilor de circulație este obligatorie pentru toți participanții la trafic și au subliniat că vor interveni în fiecare caz în care acțiunile șoferilor pun în pericol viața și sănătatea oamenilor.

Amintim că, în seara zilei de 3 iulie, în jurul orei 21:33, în orașul Vatra, șoferul unui BMW a pierdut controlul volanului într-o curbă. Automobilul a derapat chiar în fața unei treceri de pietoni, pe care traversa o tânără. Din fericire, aceasta nu a fost rănită, iar impactul a fost evitat în ultima clipă. Imaginile cu manevra periculoasă au fost publicate în grupul „StopHam Moldova”.