Șoferul unui BMW a rămas fără permis după ce a condus cu 140 km/h prin Capitală.

Angajații Inspectoratului Național de Securitate Publică (INSP) au oprit un șofer care a depășit considerabil limita de viteză permisă.

Incidentul a avut loc seara zilei de 9 iulie pe strada Lunca Bâcului. Polițiștii au înregistrat un automobil BMW care circula cu viteza de 140 km/h. La volan se afla un tânăr de 23 de ani, anunță Poliția.

Pentru încălcarea regimului de viteză, șoferului i-a fost aplicată o amendă de 5.000 de lei. De asemenea, acesta a fost privat de dreptul de a conduce mijloace de transport pentru o perioadă de 90 de zile.

Poliția a reamintit că depășirea vitezei rămâne una dintre principalele cauze ale accidentelor rutiere și poate duce la consecințe grave.

Potrivit datelor forțelor de ordine, doar în ultimele 24 de ore în țară au fost depistați 580 de șoferi care au depășit viteza legală de circulație.