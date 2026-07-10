theme-icon
logo
logo
PoliticEconomicSocialIncidenteInternaționalSportLadyAutoȘtiințăHi-Tech
Anunță o știre
+
Download app from store
User avatar
Anunță o știre
+
Tema site-ului
theme-icon
Search icon
Categorii
Toate știrile
Politic
Economic
Social
Incidente
Internațional
subiecte
Prețurile la carburanți
Bălți
Criza gazelor
Găgăuzia
Chișinău
Hartă
Curs valutar
Meteo
Afisha
Support
(+373) 22 888 002
info@point.md
Plasare de publicitate
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
politia.md logopolitia
10 Iulie 2026, 11:43
6 255
Copiază linkul
Link copiat

Șoferul unui BMW a rămas fără permis după ce a condus cu 140 km/h prin Capitală

Angajații Inspectoratului Național de Securitate Publică (INSP) au oprit un șofer care a depășit considerabil limita de viteză permisă.

Șoferul unui BMW a rămas fără permis după ce a condus cu 140 km/h prin Capitală.
Șoferul unui BMW a rămas fără permis după ce a condus cu 140 km/h prin Capitală.

Incidentul a avut loc seara zilei de 9 iulie pe strada Lunca Bâcului. Polițiștii au înregistrat un automobil BMW care circula cu viteza de 140 km/h. La volan se afla un tânăr de 23 de ani, anunță Poliția.

Pentru încălcarea regimului de viteză, șoferului i-a fost aplicată o amendă de 5.000 de lei. De asemenea, acesta a fost privat de dreptul de a conduce mijloace de transport pentru o perioadă de 90 de zile.

Poliția a reamintit că depășirea vitezei rămâne una dintre principalele cauze ale accidentelor rutiere și poate duce la consecințe grave.

Potrivit datelor forțelor de ordine, doar în ultimele 24 de ore în țară au fost depistați 580 de șoferi care au depășit viteza legală de circulație.

Sursă
politia.md logopolitia
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici