Șoferul și pasagera unui BYD, suprinși pe acoperișul mașinii în timpul deplasării.

Poliția s-a autosesizat în baza imaginilor video din mediul online, în care șoferul unui BYD și pasagera sa încălcau grav regulile de circulație, expunându-se riscului atât ei, cât și pe ceilalți participanți la trafic.

Ofițerii Secției patrulare Centru din cadrul INSP au identificat și documentat cazul, iar bărbatul de 27 de ani a fost sancționat conform legii.

Incidentul s-a produs la 8 iulie, pe traseul R-14, în localitatea Căzănești din raionul Telenești.

Acesta a fost sancționat pentru necuplarea centurii de siguranță, încălcarea normelor de conducere preventivă și nerespectarea regulilor privind transportarea persoanelor.

La momentul constatării contravențiilor, acesta avea deja active 13 puncte de penalizare, iar în urma amenzilor aplicate a acumulat numărul maxim de puncte, fapt ce atrage suspendarea dreptului de a conduce.