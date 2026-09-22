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politia.md logopolitia
22 Septembrie 2026, 09:40
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Șoferul care a lovit mortal un adolescent în raionul Briceni a fost reținut

Poliția din raionul Edineț a identificat și reținut șoferul care, pe 21 septembrie, a lovit un adolescent de 17 ani pe trotinetă și a părăsit locul accidentului rutier.

Șoferul care a lovit mortal un adolescent în raionul Briceni a fost reținut.
Șoferul care a lovit mortal un adolescent în raionul Briceni a fost reținut.

Potrivit datelor poliției, la volanul automobilului Volkswagen se afla un bărbat de 27 de ani, originar din satul Gordinești, raionul Edineț.

În urma accidentului, a murit un adolescent de 17 ani din satul Caracușenii Vechi. Poliția stabilește toate circumstanțele tragediei.

Potrivit surselor pulsmedia.md, în momentul accidentului, șoferul ar fi putut fi în stare de ebrietate.

Amintim că accidentul s-a produs în seara zilei de 21 septembrie. Un automobil Volkswagen a lovit un adolescent care se deplasa cu trotineta. După impact, automobilul a intrat într-un copac de pe marginea drumului. Adolescentul a murit pe loc, înainte de sosirea ambulanței. Șoferul a fugit de la locul accidentului, abandonând automobilul.

Șoferul care a lovit mortal un adolescent în raionul Briceni a fost reținut

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