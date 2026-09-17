17 Septembrie 2026, 15:17
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Șoferul care a lovit mortal o femeie la Sadaclia s-a prezentat singur la poliție.
Șoferul care a lovit mortal o femeie în Sadaclia s-a prezentat singur la poliție
Șoferul implicat în accidentul rutier mortal din satul Sadaclia, raionul Basarabeasca, s-a prezentat voluntar la poliție pe 17 septembrie.
Bărbatul va fi reținut pentru 72 de ore, transmite rupor.md.
Potrivit poliției, suspectul are 26 de ani. Oamenii legii stabilesc toate circumstanțele accidentului.
Accidentul s-a produs pe 16 septembrie. Un automobil a lovit o femeie, care a murit în urma traumelor suferite. După accident, șoferul a fugit de la fața locului.
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