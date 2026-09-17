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rupor.md logorupor
17 Septembrie 2026, 15:17
2 819
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Șoferul care a lovit mortal o femeie în Sadaclia s-a prezentat singur la poliție

Șoferul implicat în accidentul rutier mortal din satul Sadaclia, raionul Basarabeasca, s-a prezentat voluntar la poliție pe 17 septembrie.

Șoferul care a lovit mortal o femeie la Sadaclia s-a prezentat singur la poliție.
Șoferul care a lovit mortal o femeie la Sadaclia s-a prezentat singur la poliție.

Bărbatul va fi reținut pentru 72 de ore, transmite rupor.md.

Potrivit poliției, suspectul are 26 de ani. Oamenii legii stabilesc toate circumstanțele accidentului.

Accidentul s-a produs pe 16 septembrie. Un automobil a lovit o femeie, care a murit în urma traumelor suferite. După accident, șoferul a fugit de la fața locului.

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