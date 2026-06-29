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29 Iunie 2026, 16:50
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Semințe de canabis, depistate la un pasager în punctul de trecere a frontierei Costești

Polițiștii de frontieră din cadrul PTF Costești, în comun cu funcționarii vamali, au depistat semințe presupus a fi de canabis în urma controlului efectuat asupra unui pasager.

Semințe de canabis, depistate la un pasager în punctul de trecere a frontierei Costești.
Semințe de canabis, depistate la un pasager în punctul de trecere a frontierei Costești.

Potrivit Poliției de Frontieră, persoana documentată, un conațional în vârstă de 28 de ani, călătorea din Belgia spre Republica Moldova. În timpul controlului la trecerea frontierei, printre bunurile sale personale au fost descoperite 50 de semințe presupus a fi de canabis, ascunse în bagaj.

Potrivit bărbatului, el a achiziționat semințele peste hotare și intenționa să le introducă pe teritoriul Republicii Moldova.

Semințele au fost ridicate și urmează să fie supuse expertizei. Cercetările continuă în vederea stabilirii tuturor circumstanțelor cazului și aplicării măsurilor prevăzute de lege.

Semințe de canabis, depistate la un pasager în punctul de trecere a frontierei Costești

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