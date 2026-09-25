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rupor.md logorupor
25 Septembrie 2026, 19:51
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Șase persoane au fost plasate în arest în dosarul privind agresarea unui student de 19 ani în Capitală

Poliția Capitalei a reținut șase tineri, suspectați că au bătut și umilit cu cruzime un student de 19 ani în Chișinău.

Șase persoane au fost plasate în arest în dosarul privind agresarea unui student de 19 ani în Capitală.
Șase persoane au fost plasate în arest în dosarul privind agresarea unui student de 19 ani în Capitală.

Patru minori, inclusiv o cunoscută a victimei, în vârstă de 16 ani, au fost reținuți pentru 24 de ore, iar doi adulți — pentru 72 de ore. Instanța i-a plasat deja pe toți cei vizați în arest preventiv pentru 30 de zile, având în vedere gravitatea deosebită a faptelor comise de aceștia, transmite rupor.md.

Merită amintit că incidentul s-a produs în seara precedentă, în apropierea căminelor studențești, unde un student de 19 ani se plimba cu o cunoscută de-a sa, în vârstă de 16 ani. Acolo, ei au întâlnit un grup de cinci tineri din anturajul fetei. Din motive care nu au fost încă stabilite, grupul de băieți a recurs la violență fizică împotriva studentului, după care l-a supus unor acțiuni umilitoare și ofensatoare pentru demnitatea umană. 

Oamenii legii au stabilit operativ identitatea și locul în care se aflau toți suspecții. Ancheta continuă; poliția a declarat oficial că asemenea manifestări de violență sunt inadmisibile, indiferent de circumstanțe.


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