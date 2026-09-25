Șase persoane au fost plasate în arest în dosarul privind agresarea unui student de 19 ani în Capitală.

Poliția Capitalei a reținut șase tineri, suspectați că au bătut și umilit cu cruzime un student de 19 ani în Chișinău.

Patru minori, inclusiv o cunoscută a victimei, în vârstă de 16 ani, au fost reținuți pentru 24 de ore, iar doi adulți — pentru 72 de ore. Instanța i-a plasat deja pe toți cei vizați în arest preventiv pentru 30 de zile, având în vedere gravitatea deosebită a faptelor comise de aceștia, transmite rupor.md.

Merită amintit că incidentul s-a produs în seara precedentă, în apropierea căminelor studențești, unde un student de 19 ani se plimba cu o cunoscută de-a sa, în vârstă de 16 ani. Acolo, ei au întâlnit un grup de cinci tineri din anturajul fetei. Din motive care nu au fost încă stabilite, grupul de băieți a recurs la violență fizică împotriva studentului, după care l-a supus unor acțiuni umilitoare și ofensatoare pentru demnitatea umană.

Oamenii legii au stabilit operativ identitatea și locul în care se aflau toți suspecții. Ancheta continuă; poliția a declarat oficial că asemenea manifestări de violență sunt inadmisibile, indiferent de circumstanțe.



