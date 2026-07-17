Șase luni de închisoare pentru un șofer care a refuzat testarea alcoolscopică.

Un bărbat a fost condamnat la un an și șase luni de închisoare, dintre care va executa efectiv șase luni, după ce a refuzat testarea alcoolscopică și prelevarea probelor biologice.

Potrivit sentinței pronunțate de Judecătoria Căușeni, sediul Ștefan Vodă, acesta a fost găsit vinovat de refuzul testării alcoolscopice și al examenului medical pentru stabilirea stării de ebrietate, transmite stiri.md.

Conform hotărârii instanței, incidentul s-a produs pe 11 mai, în jurul orei 15:40, în satul Cioburciu, raionul Ștefan Vodă. Bărbatul conducea un automobil când a fost oprit de polițiști, care au observat că mașina se deplasa cu viteză sporită și avea un mers neuniform.

Oamenii legii au declarat că au simțit miros de alcool în timpul discuției cu șoferul și i-au solicitat să fie testat cu aparatul „Drager”. Acesta a refuzat, iar ulterior a refuzat și prelevarea probelor biologice. Refuzul a fost consemnat într-un proces-verbal, iar la dosar au fost anexate și înregistrări audio-video.

În ședința de judecată, inculpatul și-a recunoscut vina și a solicitat examinarea cauzei pe baza probelor administrate în faza de urmărire penală. Acesta a declarat că în ziua respectivă mersese în vizită la o rudă în satul Cioburciu, unde a consumat vin, după care s-a urcat la volan. El a recunoscut că a refuzat testarea alcoolscopică atunci când i-a fost solicitată de polițiști.

Procurorul a cerut aplicarea unei pedepse cu închisoarea, invocând comportamentul inculpatului față de polițiști și faptul că acesta fusese anterior judecat. Apărarea a solicitat aplicarea unei amenzi, însă instanța a respins această solicitare.

Judecătorii au motivat că la dosar nu există dovezi care să ateste că inculpatul dispune de un loc de muncă sau de venituri suficiente pentru achitarea unei amenzi considerabile. Totodată, instanța a reținut că, potrivit probelor administrate, bărbatul a avut un comportament agresiv față de polițiști.

Prin sentință, acesta a fost condamnat la un an și șase luni de închisoare, cu executarea pedepsei într-un penitenciar de tip semiînchis, și cu anularea dreptului de a conduce mijloace de transport.

Pedeapsa a fost suspendată parțial. Astfel, bărbatul va executa șase luni de închisoare, iar restul de un an a fost suspendat condiționat, fiind stabilit un termen de probă de doi ani.

În calculul pedepsei va fi inclusă perioada în care inculpatul s-a aflat în reținere și în arest la domiciliu, între 11 mai și 10 iunie.

Până la rămânerea definitivă a sentinței, instanța a dispus obligarea acestuia de a nu părăsi țara. De asemenea, pe durata termenului de probă, bărbatul va trebui să se prezinte la organul de probațiune la datele stabilite și să anunțe în scris orice schimbare de domiciliu sau deplasare care depășește cinci zile.

Sentința nu este definitivă și poate fi atacată cu recurs la Curtea de Apel Centru în termen de 15 zile, prin intermediul Judecătoriei Căușeni, sediul Ștefan Vodă.