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13 Iulie 2026, 14:41
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Rămășițele umane găsite în iazul din Dănceni provin de la două femei

În urma investigațiilor preliminare s-a stabilit că cele două cadavre găsite în iazul din Dănceni aparțin unor femei.

Rămășițele umane găsite în iazul din Dănceni provin de la două femei.
Rămășițele umane găsite în iazul din Dănceni provin de la două femei.

Potrivit constatărilor preliminare, una dintre victime avea între 20 și 30 de ani, iar cealaltă între 60 și 70 de ani.

Polițiștii desfășoară în continuare acțiuni pentru identificarea victimelor și stabilirea unei eventuale legături de rudenie între acestea.

Cetățenii sunt rugați să informeze la numărul 112 dacă descrierea poate corespunde unor rude sau cunoscuți dispăruți, a căror dispariție nu a fost anunțată anterior.

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