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20 Iulie 2026, 12:15
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Radu Dutcovici, vizat într-o cauză penală privind escrocheria. Declarația oficială a Poliției

Activistul Radu Dutcovici ar fi implicat într-o cauză privind escrocheria. Poliția și Inspectoratul Național pentru Investigații au desfășura acțiuni de urmărire penală.

Radu Dutcovici, vizat într-o cauză penală privind escrocheria. Declarația oficială a Poliției.
Radu Dutcovici, vizat într-o cauză penală privind escrocheria. Declarația oficială a Poliției.

Inițial, informații despre reținerea lui Dutcovici au apărut pe mai multe canale de Telegram. Ulterior, în spațiul public s-a vorbit despre faptul că el ar avea statut de bănuit, scrie realitatea.md.

„Confirm faptul cǎ dimineață ofițerii INI și procurorii au realizat acțiuni de urmărire penalǎ pe un caz de escrocherie. Acțiunile de investigație continuă”, a precizat ofițera de presă a Poliției Naționale, Diana Fetco, întrebată despre reținerea lui Radu Dutcovici.

Până la ora publicării știrii, activistul nu a răspuns la mesaje pentru a confirma sau infirma detaliile apărute despre el în spațiul public.

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