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pulsmedia
29 Iunie 2026, 21:05
5 226
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Rachetă antigrindină, depistată pe un teren agricol din raionul Sângerei

O rachetă antigrindină, parțial detonată, ar fi fost depistată pe un teren agricol din extravilanul satului Bilicenii Vechi, raionul Sângerei.

Rachetă antigrindină, depistată pe un teren agricol din raionul Sângerei.
Rachetă antigrindină, depistată pe un teren agricol din raionul Sângerei.

Potrivit informațiilor preliminare, descoperirea a fost făcută pe 27 iunie, în jurul orei 13.30. Obiectul exploziv avea partea din față intactă, fiind doar parțial detonat, transmite pulsmedia.md, citând nordinfo.md.

Obiectul ar fi fost găsit de un locuitor al satului Bilicenii Vechi. Alte circumstanțe se stabilesc de către organele de resort.


Sursă
pulsmedia
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