Proprietarul unui bar din Moldova a pulverizat spray lacrimogen asupra unor turiști din Rusia.

Cetățenii ruși Andrei, împreună cu soția și prietenii săi, se odihneau la Brothers Pub, un bar popular printre turiști. Nu le-a plăcut serviciul pub-ului: chelnerii nu se apropiau de oaspeți mult timp și aduceau mâncarea greu.

Mai mult, directorul barului ar fi hărțuit una dintre tinerele din grup. Acesta i-a adresat întrebări cu tentă sexuală și i-a cerut să-i evalueze atractivitatea pe o scară de la unu la zece, informează mybusiness.md.

Indignați, turiștii au lăsat o recenzie negativă pe pagina localului. Ulterior, directorul le-a cerut mai întâi să plece, apoi s-a întors la masă și a pulverizat spray lacrimogen asupra lor. Când bărbații, cu ochii iritați, au încercat să-și adune lucrurile, aceștia ar fi fost agresați.

În urma incidentului, persoanele vătămate au fost internate în spital. Unul dintre cetățenii ruși a fost diagnosticat cu un hematom și fractură la un deget de la picior, iar soția și prietenul său au suferit arsuri la nivelul feței și ochilor. Turiștii au depus o plângere la Poliție.