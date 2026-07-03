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mybusiness.md logomybusiness
3 Iulie 2026, 15:22
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Proprietarul unui bar din Moldova a pulverizat spray lacrimogen asupra unor turiști din Rusia

Cetățenii ruși Andrei, împreună cu soția și prietenii săi, se odihneau la Brothers Pub, un bar popular printre turiști. Nu le-a plăcut serviciul pub-ului: chelnerii nu se apropiau de oaspeți mult timp și aduceau mâncarea greu.

Proprietarul unui bar din Moldova a pulverizat spray lacrimogen asupra unor turiști din Rusia.
Proprietarul unui bar din Moldova a pulverizat spray lacrimogen asupra unor turiști din Rusia.

Mai mult, directorul barului ar fi hărțuit una dintre tinerele din grup. Acesta i-a adresat întrebări cu tentă sexuală și i-a cerut să-i evalueze atractivitatea pe o scară de la unu la zece, informează mybusiness.md.

Indignați, turiștii au lăsat o recenzie negativă pe pagina localului. Ulterior, directorul le-a cerut mai întâi să plece, apoi s-a întors la masă și a pulverizat spray lacrimogen asupra lor. Când bărbații, cu ochii iritați, au încercat să-și adune lucrurile, aceștia ar fi fost agresați.

În urma incidentului, persoanele vătămate au fost internate în spital. Unul dintre cetățenii ruși a fost diagnosticat cu un hematom și fractură la un deget de la picior, iar soția și prietenul său au suferit arsuri la nivelul feței și ochilor. Turiștii au depus o plângere la Poliție.

Proprietarul unui bar din Moldova a pulverizat spray lacrimogen asupra unor turiști din Rusia

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