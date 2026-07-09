Produse cosmetice și haine de mii de euro, depistate de vameși la Aeroportul Chișinău.

Funcționarii postului vamal de la Aeroportul Internațional Chișinău au dejucat trei tentative de introducere ilicită a unor bunuri pe teritoriul vamal al Republicii Moldova.

Cazurile au fost depistate în urma controlului bagajelor pasagerilor sosiți cu cursa Istanbul – Chișinău, transmite rupor.md.

În toate cele trei cazuri sunt vizate femei nerezidente, cu vârstele de 30, 43 și 46 de ani. La traversarea frontierei vamale, acestea au ales coridorul verde și au spus că nu transportă bunuri care necesită declarare.

După scanarea bagajelor, vameșii au efectuat un control fizic și au descoperit bunuri nedeclarate. În primele două cazuri, în valize au fost descoperite loturi comerciale de produse cosmetice pentru îngrijirea părului, în cantitate totală de 94 de unități.

În cel de-al treilea caz, în bagajul unei pasagere au fost depistate articole vestimentare cu o valoare estimativă de aproximativ 5.700 de euro, bunuri care, de asemenea, trebuiau declarate la intrarea în țară.

Toate bunurile au fost ridicate, fiind pasibile confiscării, iar cercetările continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor. Persoanele vinovate riscă sancțiuni administrative conform legislației Republicii Moldova.