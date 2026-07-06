Produse anabolizante, depistate într-un colet cu destinația Israel pe Aeroportul Chișinău.

Într-un colet expediat în tranzit prin Republica Moldova au fost depistate produse anabolizante.

Funcționarii postului vamal Aeroport Internațional Chișinău, în conlucrare cu polițiștii de frontieră, au supus controlului vamal inițial, prin aplicarea tehnicii nedistructive de scanare, un lot de colete aflate în regim vamal de tranzit prin Republica Moldova.

În urma analizei imaginilor scanate, suspiciunile s-au concentrat asupra unui colet expediat din Ucraina, cu destinația Israel.

În cadrul controlului fizic, prin compararea informațiilor înscrise în actele de însoțire cu conținutul real al coletului, a fost constatată declararea eronată a datelor.

Totodată, în interiorul coletului au fost depistate șase flacoane cu produse anabolizante, a căror expediere prin trimiteri poștale este interzisă.

Preparatele au fost ridicate, iar cazul este investigat în continuare, în vederea stabilirii tuturor circumstanțelor și aplicării măsurilor legale ce se impun.