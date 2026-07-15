Poluarea cu mercur în satul Goian: La o săptămână, zona rămâne neîngrădită.

La aproape o săptămână de când ministrul Mediului a anunțat despre poluarea cu mercur într-un depozit din satul Goian, comuna Ciorescu, zona rămâne neîngrădită.

Deși autoritățile pretind că au fost întreprinse măsuri pentru izolarea spațiului, accesul este liber, iar instituțiile statului își pasează responsabilitatea. Între timp, localnicii spun că nu au fost informați despre riscuri și își fac griji pentru siguranța lor, scrie jurnal.md.

Din reportajul Jurnal TV, realizat la fața locului, se vede că zona nu a fost îngrădită și nici securizată. Asta deși instituțiile responsabile afirmă că s-au luat măsuri pentru izolarea spațiului.

Șeful Inspectoratului pentru Protecția Mediului susține că responsabilitatea îi revine Inspectoratului General pentru Situații de Urgență.

„Conform regulamentului cu privire la stabilirea poluanților cu mercur, inspectoratul a înaintat o sesizare Inspectoratului General pentru Situații de Urgență. După primirea sesizării, instituția urma cumva să facă restricționarea sau să aplice măsuri de restricționare în zonă", a declarat Dorin Poverjuc, șeful Inspectoratului pentru Protecția Mediului.

Reprezentanții IGSU ne-au comunicat însă că nu au recepționat nicio sesizare în acest sens, iar primarul comunei Ciorescu, din care face parte satul Goian, afirmă că nu are acces la depozit, deoarece acesta se află în gestiunea Administrației Naționale a Penitenciarelor.

„Se declară că e satul Goian, comuna Ciocrescu, dar de fapt acolo e Penitenciarul nr.10, un obiect strategic a statului, unde administrația publică locală nu prea are acces. Chestia e că în conlucrare avem acces, dar nu putem interveni. Noi nu cunoaștem cine e agentul economic", a xeclarat primarul Ion Scripnic.

La rândul său, Administrația Națională a Penitenciarelor a precizat că depozitul a fost folosit de o întreprindere specializată în sortarea corpurilor de iluminat.

„Depozitul respectiv aparține Agenției Proprietății Publice, fiind transmis în gestiunea Penitenciarului nr. 10 – Goian. Începând cu anul 2024, acesta nu mai este dat în locațiune și nu este utilizat. Anterior, spațiul a fost transmis în locațiune unei întreprinderi specializate în colectarea și sortarea corpurilor de iluminat, care și-a desfășurat activitatea în baza actelor permisive prevăzute de legislație, inclusiv a autorizației emise de Inspectoratul Ecologic de Stat", se spune în reacția ANP.

Mai mult, primarul comunei Ciorescu ne-a spus că nu a fost informat de nicio instituție asupra măsurilor ce urmează a fi întreprinse în astfel de cazuri.

„Noi nu avem nicio recomandare, adică vreo instituție care să zică: uite-te, domnului primar, uite ce trebuie să faci tu. Eu nu sunt specialist în domeniu, nu știu ce trebuie de întreprins."

Primarul a mai spus că fotografiile postate în 9 iulie de către ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, nici nu sunt din depozit.

În replică, ministrul Mediului a comunicat pentru Jurnal TV că imaginile publicate pe Facebook se refereau la două cazuri. Unul de la Străisteni, comuna Băcioi, și cel de poluare cu mercur, de la Goian, comuna Ciorescu.

„Poate că ar fi fost necesară mai multă claritate privind localizarea fiecărui caz prezentat, însă reiterăm: imaginile din postare se refereau la două situații din două localități diferite. (...) Referitor la cazul cu poluarea cu mercur din comuna Ciorescu, subliniez că acesta provine din lămpile fluorescente depozitate într-un depozit", a declarat ministrul.

Unii oameni din satul Goian nici nu au auzit despre poluarea cu mercur din localitate.

Potrivit Ministerului Mediului, analizele de laborator efectuate de ANSP au confirmat prezența vaporilor de mercur și contaminarea aerului în incinta depozitului din satul Goian, comuna Ciorescu. În context, urmează a fi contractate serviciile unui laborator independent, acreditat la nivelul UE, care să preleve probe suplimentare.

După ce vor parveni rezultatele finale, dosarul va fi remis Procuraturii Generale. În cazul în care se va constata și poluarea solului, pentru cea de-a doua expertiză agentul economic își va asuma cheltuielile și va trebui să elaboreze și să implementeze un plan de curățare și refacere a mediului, aprobat de autorități, conform legii răspunderii de mediu.