Poliția solicită ajutor pentru găsirea unei fete de 14 ani din Cahul.

Poliția din Cahul solicită cetățenilor să ajute la căutarea unei fete de 14 ani, care a plecat de acasă în dimineața zilei de 23 septembrie și până în prezent nu s-a întors.

De menționat că nu este prima dată când pleacă de acasă.

Semnalmente: înălțime de circa 170 cm, păr lung și deschis la culoare, ochi căprui.

La momentul dispariției era îmbrăcată într-un maiou și blugi bleu-deschis.

Toți cei care au văzut fata sau dețin informații care ar putea ajuta la stabilirea locului în care se află aceasta sunt rugați să informeze poliția la numărul 112.

Orice informație poate fi importantă.