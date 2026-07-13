theme-icon
logo
logo
PoliticEconomicSocialIncidenteInternaționalSportLadyAutoȘtiințăHi-Tech
Anunță o știre
+
Download app from store
User avatar
Anunță o știre
+
Tema site-ului
theme-icon
Search icon
Categorii
Toate știrile
Politic
Economic
Social
Incidente
Internațional
subiecte
Prețurile la carburanți
Bălți
Criza gazelor
Găgăuzia
Chișinău
Hartă
Curs valutar
Meteo
Afisha
Support
(+373) 22 888 002
info@point.md
Plasare de publicitate
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Point.md logoPoint
13 Iulie 2026, 10:29
27 489
Copiază linkul
Link copiat

Poliția: Rămășițele umane găsite în iazul din Dănceni provin de la două persoane

Mai multe părți componente ale unor corpuri umane au fost descoperite într-un iaz din Dănceni, raionul Ialoveni. Polițiștii au stabilit preliminar că rămășițele provin de la două persoane, dintre care una este de gen feminin.

Poliția: Rămășițele umane găsite în iazul din Dănceni provin de la două persoane.
Poliția: Rămășițele umane găsite în iazul din Dănceni provin de la două persoane.

În contextul în care nu au fost depistate toate părțile corpurilor, identificarea acestora este dificilă, informează IGP.

Poliția face apel către cetățenii care au rude, prieteni sau cunoscuți dispăruți în ultimele două luni, iar dispariția acestora nu a fost anunțată autorităților, să sesizeze imediat oamenii legii pentru a facilita identificarea victimelor.

La moment, polițiștii întreprind toate măsurile pentru stabilirea circumstanțelor și identificarea persoanelor, scafandrierii activează în vederea depistării altor părți ale corpurilor, iar medicii legiști urmează să stabiliească sexul celei de-a doua persoane și alte detalii relevante.

Sursă
Point.md logoPoint
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici