Poliția: Rămășițele umane găsite în iazul din Dănceni provin de la două persoane.

Mai multe părți componente ale unor corpuri umane au fost descoperite într-un iaz din Dănceni, raionul Ialoveni. Polițiștii au stabilit preliminar că rămășițele provin de la două persoane, dintre care una este de gen feminin.

În contextul în care nu au fost depistate toate părțile corpurilor, identificarea acestora este dificilă, informează IGP.

Poliția face apel către cetățenii care au rude, prieteni sau cunoscuți dispăruți în ultimele două luni, iar dispariția acestora nu a fost anunțată autorităților, să sesizeze imediat oamenii legii pentru a facilita identificarea victimelor.

La moment, polițiștii întreprind toate măsurile pentru stabilirea circumstanțelor și identificarea persoanelor, scafandrierii activează în vederea depistării altor părți ale corpurilor, iar medicii legiști urmează să stabiliească sexul celei de-a doua persoane și alte detalii relevante.