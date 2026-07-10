Poliția, despre tentativa de răpire a unei persoane în apropiere de Chișinău: Se stabilesc circumstanțele.

În apropiere de Chișinău a avut loc un presupus atac armat, în urma căruia un bărbat a fost grav rănit, iar mașina sa a fost incendiată.

Despre acest lucru a anunțat jurnalistul Vadim Ungureanu, iar mai târziu situația a fost comentată de deputatul Vasile Costiuc, care a acuzat autoritățile de ascunderea informațiilor, scrie stiri.md.

Ulterior, poliția a confirmat acest caz.

Ofițerul de presă al Direcției de Poliție a municipiului Chișinău, Cristina Talpă a confirmat că investighează cazul.

„Cazul se află în gestiunea Poliției, iar la moment oamenii legii întreprind acțiuni procesuale în vederea stabilirii tuturor circumstanțelor și identificării persoanelor implicate.

La această etapă, alte detalii nu pot fi comunicate, întrucât divulgarea prematură a informațiilor poate prejudicia acțiunile întreprinse și mersul anchetei.

Menționăm că, într-un caz similar documentat recent de polițiștii sectorului Ciocana, după finalizarea măsurilor procesuale, Poliția a revenit cu informații privind rezultatele investigațiilor.

Astfel, după finalizarea acțiunilor procesuale vom reveni cu detalii suplimentare”, au declarat reprezentanții Poliției.

Reamintim că, potrivit spuselor lui Ungureanu, victima este ginerele omului de afaceri Vasile Gajiu din Hâncești. Jurnalistul susține că bărbatul a fost atras de mai multe persoane sub pretextul unei tranzacții pentru cumpărarea de rapiță. Împreună cu suspecții, el a ajuns în zona din apropierea orașului Sângera, unde a fost atacat.

Potrivit informațiilor oferite de Ungureanu, atacatorii i-au pus victimei o pungă pe cap și au încercat să-l sufoce. Victima a reușit să se elibereze și să fugă, după care agresorii i-au incendiat automobilul.

Jurnalistul a mai informat că una dintre ipotezele anchetei este tentativa de răpire în scopul ulterior de a extorca bani de la omul de afaceri.

Mai târziu, deputatul Vasile Costiuc a publicat un mesaj video pe rețelele sociale, numind incidentul „un atac banditesc, ca în anii ’90”.

Potrivit acestuia, bărbatul a fost atras la o întâlnire cu presupușii cumpărători și s-a încercat forțarea acestuia pentru a transfera bani de pe conturile sale bancare. Costiuc afirmă că victima a reușit să scape, însă în prezent se află în reanimare, în stare gravă.