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rupor.md logorupor
15 Septembrie 2026, 20:00
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Poliția comentează declarația unei mame privind violența asupra fiicei sale de șase ani

Expertiza medico-legală nu a depistat semne care să confirme comiterea unui act sexual, au comunicat polițiștii după apelul public al mamei unei fetițe de șase ani, care a relatat despre abuzul sexual asupra fiicei sale.

Poliția comentează declarația unei mame privind violența asupra fiicei sale de șase ani.
Poliția comentează declarația unei mame privind violența asupra fiicei sale de șase ani.

Totodată, ancheta privind presupusele acțiuni cu caracter sexual continuă, transmite rupor.md.

Suspectul a fost identificat și audiat. Acesta neagă implicarea în faptele investigate.

Potrivit poliției, sesizarea privind presupusul abuz a fost recepționată la 28 mai 2026. Fetița din raionul Călărași se afla în acel moment în raionul Ștefan Vodă. După sesizare, a fost dispusă și efectuată cu prioritate o expertiză medico-legală.

„Potrivit concluziei acesteia, nu au fost depistate semne care să confirme producerea unui act sexual. Poliția a continuat verificările, deoarece sesizarea viza presupuse acțiuni cu caracter sexual asupra unei minore. Pe acest caz a fost pornită o cauză penală, fiind desfășurate acțiuni pentru stabilirea tuturor circumstanțelor”, se arată în comunicat.

În cadrul anchetei au fost audiați martori, iar fetița a fost audiată în condiții speciale, cu respectarea garanțiilor prevăzute de lege.

„Pentru clarificarea tuturor circumstanțelor au fost dispuse evaluări și expertize specializate, inclusiv evaluarea psihologică și expertiza psihiatrică a copilului. Ancheta continuă sub conducerea procurorului, iar polițiștii desfășoară acțiunile procesuale necesare pentru acumularea probelor și stabilirea tuturor circumstanțelor”, au comunicat polițiștii.

Instituția a subliniat, de asemenea, că nu va divulga identitatea fetiței, conținutul declarațiilor acesteia și alte informații care ar putea permite identificarea persoanei vizate.

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