Poliția comentează declarația unei mame privind violența asupra fiicei sale de șase ani.

Expertiza medico-legală nu a depistat semne care să confirme comiterea unui act sexual, au comunicat polițiștii după apelul public al mamei unei fetițe de șase ani, care a relatat despre abuzul sexual asupra fiicei sale.

Totodată, ancheta privind presupusele acțiuni cu caracter sexual continuă, transmite rupor.md.

Suspectul a fost identificat și audiat. Acesta neagă implicarea în faptele investigate.

Potrivit poliției, sesizarea privind presupusul abuz a fost recepționată la 28 mai 2026. Fetița din raionul Călărași se afla în acel moment în raionul Ștefan Vodă. După sesizare, a fost dispusă și efectuată cu prioritate o expertiză medico-legală.

„Potrivit concluziei acesteia, nu au fost depistate semne care să confirme producerea unui act sexual. Poliția a continuat verificările, deoarece sesizarea viza presupuse acțiuni cu caracter sexual asupra unei minore. Pe acest caz a fost pornită o cauză penală, fiind desfășurate acțiuni pentru stabilirea tuturor circumstanțelor”, se arată în comunicat.

În cadrul anchetei au fost audiați martori, iar fetița a fost audiată în condiții speciale, cu respectarea garanțiilor prevăzute de lege.

„Pentru clarificarea tuturor circumstanțelor au fost dispuse evaluări și expertize specializate, inclusiv evaluarea psihologică și expertiza psihiatrică a copilului. Ancheta continuă sub conducerea procurorului, iar polițiștii desfășoară acțiunile procesuale necesare pentru acumularea probelor și stabilirea tuturor circumstanțelor”, au comunicat polițiștii.

Instituția a subliniat, de asemenea, că nu va divulga identitatea fetiței, conținutul declarațiilor acesteia și alte informații care ar putea permite identificarea persoanei vizate.