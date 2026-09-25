Poliția a reținut un chișinăuian suspectat de o serie de furturi din case de amanet.

Un locuitor al Chișinăului, în vârstă de 40 de ani, a fost reținut de angajații Inspectoratului de Poliție Centru.

Acesta este suspectat de comiterea a trei furturi și a unui jaf. Prejudiciul cauzat este estimat la aproximativ 128.000 de lei.

Potrivit anchetei, suspectul acționa în mai multe case de amanet din capitală, unde, profitând de neatenția angajaților, fura bijuterii din aur, după care fugea de la locul faptei.

În urma măsurilor speciale de investigație și a acțiunilor de urmărire penală, polițiștii au stabilit identitatea suspectului și locul aflării acestuia.

De asemenea, s-a stabilit că bunurile furate erau vândute la scurt timp după comiterea infracțiunilor.

Bărbatul a fost reținut pentru 72 de ore.

Poliția continuă investigațiile pentru a stabili toate circumstanțele, a verifica posibila implicare a reținutului în alte infracțiuni similare și a recupera prejudiciul cauzat.