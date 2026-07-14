Poliția a descoperit o plantație ilegală de cânepă lângă Trușeni

Zeci de tufe de cânepă au fost descoperite de polițiștii din sectorul Buiucani. Un bărbat de 50 de ani este suspectat de cultivarea culturilor ilegale.

În timpul verificărilor, forțele de ordine au constatat că plantele erau camuflate printre porumb. Cânepa a fost ridicată și trimisă pentru expertiză, iar în privința bărbatului este în curs o anchetă conform legislației.

De asemenea, în cadrul măsurilor preventive, polițiștii sectorului Buiucani au identificat aproximativ 142 de terenuri unde cânepa creștea necontrolat. Ca urmare, au fost distruse peste 2.000 de plante cu conținut narcotic.

Poliția continuă măsurile corespunzătoare.