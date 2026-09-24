Poliția a descoperit locul căderii unei drone în raionul Florești.

În dimineața zilei de 24 septembrie, Ministerul Apărării a anunțat traversarea spațiului aerian al țării noastre de către obiecte aeriene.

În acest context, poliția informează despre informații suplimentare primite de la cetățeni, care au auzit câteva explozii.

08:42 Poliția anunță că locul exploziei, al cărei zgomot a fost auzit în zona satului Cernița din raionul Florești, a fost depistat pe un câmp din apropierea uneia dintre ferme. Serviciile specializate se îndreaptă spre locul respectiv.

__________________________________________________

În jurul orei 07:45, un locuitor al satului Vadul-Rașcov din raionul Șoldănești a raportat zgomote puternice, asemănătoare unor explozii.

Preliminar, una dintre explozii ar fi putut avea loc la Camenca, în partea stângă a Nistrului.

Între timp, a fost primit încă un raport despre o altă explozie în zona localității Cernița din raionul Florești.

În prezent, polițiștii, împreună cu alte instituții competente, efectuează verificări la fața locului pentru a stabili localizarea obiectelor și a clarifica toate circumstanțele.

Poliția îndeamnă cetățenii să păstreze calmul și să nu se apropie de obiecte necunoscute sau suspecte, descoperite pe sol. În cazul depistării unor astfel de obiecte, este necesar să fie apelat imediat numărul 112.



