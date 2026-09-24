theme-icon
logo
logo
PoliticEconomicSocialIncidenteInternaționalSportLadyAutoȘtiințăHi-Tech
Anunță o știre
+
Download app from store
User avatar
Anunță o știre
+
Tema site-ului
theme-icon
Search icon
Categorii
Toate știrile
Politic
Economic
Social
Incidente
Internațional
subiecte
Prețurile la carburanți
Bălți
Criza gazelor
Găgăuzia
Chișinău
Hartă
Curs valutar
Meteo
Afisha
Support
(+373) 22 888 002
info@point.md
Plasare de publicitate
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Point.md logoPoint
24 Septembrie 2026, 21:36
2 667
Copiază linkul
Link copiat

Poliția a ajutat la găsirea unui copil dispărut la Buiucani

Joi, 24 septembrie, poliția a primit o sesizare privind dispariția unui copil de 10 ani, care locuiește în sectorul Buiucani al Capitalei.

Poliția a ajutat la găsirea unui copil dispărut la Buiucani.
Poliția a ajutat la găsirea unui copil dispărut la Buiucani.

Imediat după primirea informației, au fost alertate toate subdiviziunile responsabile, iar forțe suplimentare au fost implicate în căutare.

În urma acțiunilor întreprinse de polițiști, copilul a fost găsit într-unul dintre cartierele din apropiere. Potrivit datelor preliminare, acesta nu a fost victima vreunei infracțiuni și se află în afara oricărui pericol.

Poliția le-a mulțumit tuturor celor care au ajutat la găsirea rapidă a copilului.

Abonați-vă la știrile Point.md pe Google
Sursă
Point.md logoPoint
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Acest text a fost tradus cu ajutorul AI. Ați observat o greșeală?
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici