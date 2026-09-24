Poliția a ajutat la găsirea unui copil dispărut la Buiucani.

Joi, 24 septembrie, poliția a primit o sesizare privind dispariția unui copil de 10 ani, care locuiește în sectorul Buiucani al Capitalei.

Imediat după primirea informației, au fost alertate toate subdiviziunile responsabile, iar forțe suplimentare au fost implicate în căutare.

În urma acțiunilor întreprinse de polițiști, copilul a fost găsit într-unul dintre cartierele din apropiere. Potrivit datelor preliminare, acesta nu a fost victima vreunei infracțiuni și se află în afara oricărui pericol.

Poliția le-a mulțumit tuturor celor care au ajutat la găsirea rapidă a copilului.