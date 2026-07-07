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noi.md logonoi
7 Iulie 2026, 15:38
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Plante de cânepă și mac, cultivate ilegal pe teritoriul Capitalei

Polițiștii Direcției de Poliție Chișinău, în comun cu angajații Inspectoratelor Râșcani și Ciocana, au depistat sute de plante de cânepă și mac cultivate ilegal pe teritoriul Capitalei și în suburbii.

Plante de cânepă și mac, cultivate ilegal pe teritoriul Capitalei.
Plante de cânepă și mac, cultivate ilegal pe teritoriul Capitalei.

În urma acțiunilor întreprinse, oamenii legii au documentat două cazuri de cultivare ilegală a plantelor cu conținut narcotic, acestea fiind descoperite în gospodării și pe terenuri aferente, transmite noi.md.

Plantele au fost ridicate și sigilate, urmând să fie supuse expertizelor de specialitate.

Persoanele vizate sunt cercetate conform legislației în vigoare, iar polițiștii continuă acțiunile de documentare pentru stabilirea tuturor circumstanțelor și atragerea la răspundere a celor implicați.

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