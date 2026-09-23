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23 Septembrie 2026, 14:00
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Plante asemănătoare canabisului, descoperite în raionul Ialoveni

Angajații Secției Investigații a Inspectoratului de Poliție Ialoveni au efectuat o percheziție la domiciliul unui bărbat de 35 de ani din satul Cărbuna, în cadrul unor măsuri speciale de investigație.

Plante asemănătoare canabisului, descoperite în raionul Ialoveni.
Plante asemănătoare canabisului, descoperite în raionul Ialoveni.

În timpul percheziției, polițiștii au depistat și au ridicat plante care, la prima vedere, seamănă cu cannabisul, masă vegetală uscată ce amintește de această substanță, precum și dispozitive improvizate utilizate pentru consumul de droguri.

Bunurile ridicate au fost trimise spre expertiză.

De asemenea, bărbatul a fost supus testării de către medicul narcolog. Rezultatul a indicat consumul de marijuana.

Poliția continuă investigațiile pentru stabilirea tuturor circumstanțelor cazului. 

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