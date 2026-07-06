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6 Iulie 2026, 15:07
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Peste un kilogram de droguri,ridicate în Capitală: 14 persoane au fost reținute

Potrivit raportului săptămânal al Poliției Capitalei, forțele de ordine au ridicat din circulația ilegală peste un kilogram de droguri. Valoarea estimativă a substanțelor confiscate depășește un milion de lei.

Peste un kilogram de droguri,ridicate în Capitală: 14 persoane au fost reținute.
Peste un kilogram de droguri,ridicate în Capitală: 14 persoane au fost reținute.

Potrivit informațiilor prezentate de Poliție, în timpul operațiunilor, oamenii legii au ridicat amfetamină, PVP (cunoscut sub numele de „sare”), marijuana, cocaină, hașiș, mefedron, precum și diverse dispozitive pentru consumul de droguri.

De asemenea, au fost întocmite 97 de procese-verbale.

Poliția a precizat că angajații Batalionului de patrulare și reacție operativă au prins în flagrant 27 de persoane asupra cărora au fost găsite substanțe interzise și dispozitive pentru consumul acestora. Pe aceste fapte au fost întocmite încă 11 procese-verbale.

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