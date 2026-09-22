theme-icon
logo
logo
PoliticEconomicSocialIncidenteInternaționalSportLadyAutoȘtiințăHi-Tech
Anunță o știre
+
Download app from store
User avatar
Anunță o știre
+
Tema site-ului
theme-icon
Search icon
Categorii
Toate știrile
Politic
Economic
Social
Incidente
Internațional
subiecte
Prețurile la carburanți
Bălți
Criza gazelor
Găgăuzia
Chișinău
Hartă
Curs valutar
Meteo
Afisha
Support
(+373) 22 888 002
info@point.md
Plasare de publicitate
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
rupor.md logorupor
22 Septembrie 2026, 13:20
2 583
Copiază linkul
Link copiat

Persoane cu dizabilități de la un centru de plasament din Soroca, obligate să muncească la ferme: Dosarul, în judecată

Fostul director și trei angajați ai Centrului de plasament temporar pentru persoane cu dizabilități din Bădiceni vor ajunge în fața instanței, acuzați de trafic de persoane.

Persoane cu dizabilități de la un centru de plasament din Soroca, obligate să muncească la ferme: Dosarul, în judecată.
Persoane cu dizabilități de la un centru de plasament din Soroca, obligate să muncească la ferme: Dosarul, în judecată.

Persoanele aflate în grija internatului erau duse la o fermă și obligate să muncească.

Ancheta a stabilit că, din 2021 până în februarie 2025, conducerea și angajații instituției au profitat de vulnerabilitatea persoanelor cu forme grave de boli și tulburări de dezvoltare intelectuală. Inculpații le transportau la gospodăriile private ale complicilor, unde beneficiarii erau constrânși să presteze muncă fizică grea fără plată, scrie rupor.md.

După cum menționează instituția, victimele se aflau în deplină dependență de sistemul de asistență socială și nu îndrăzneau să se opună. Pe lângă munca neplătită, acuzații își însușeau prestațiile sociale și alte mijloace bănești ale beneficiarilor.

În timpul anchetei au fost descoperite și tentative de presiune asupra uneia dintre victime, cu scopul de a o determina să-și modifice declarațiile, motiv pentru care a fost deschis un dosar separat pentru împiedicarea justiției. După cum comunică Procuratura raionului Soroca, în martie instanța a aplicat față de acuzați măsuri preventive sub formă de arest preventiv și arest la domiciliu.

Potrivit Codului penal, pentru traficul de persoane în circumstanțe agravante este prevăzută o pedeapsă de până la 20 de ani de închisoare, iar pentru împiedicarea justiției — până la trei ani de detenție.

Abonați-vă la știrile Point.md pe Google
Sursă
rupor.md logorupor
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Acest text a fost tradus cu ajutorul AI. Ați observat o greșeală?
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici