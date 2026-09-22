Persoane cu dizabilități de la un centru de plasament din Soroca, obligate să muncească la ferme: Dosarul, în judecată.

Fostul director și trei angajați ai Centrului de plasament temporar pentru persoane cu dizabilități din Bădiceni vor ajunge în fața instanței, acuzați de trafic de persoane.

Persoanele aflate în grija internatului erau duse la o fermă și obligate să muncească.

Ancheta a stabilit că, din 2021 până în februarie 2025, conducerea și angajații instituției au profitat de vulnerabilitatea persoanelor cu forme grave de boli și tulburări de dezvoltare intelectuală. Inculpații le transportau la gospodăriile private ale complicilor, unde beneficiarii erau constrânși să presteze muncă fizică grea fără plată, scrie rupor.md.

După cum menționează instituția, victimele se aflau în deplină dependență de sistemul de asistență socială și nu îndrăzneau să se opună. Pe lângă munca neplătită, acuzații își însușeau prestațiile sociale și alte mijloace bănești ale beneficiarilor.

În timpul anchetei au fost descoperite și tentative de presiune asupra uneia dintre victime, cu scopul de a o determina să-și modifice declarațiile, motiv pentru care a fost deschis un dosar separat pentru împiedicarea justiției. După cum comunică Procuratura raionului Soroca, în martie instanța a aplicat față de acuzați măsuri preventive sub formă de arest preventiv și arest la domiciliu.

Potrivit Codului penal, pentru traficul de persoane în circumstanțe agravante este prevăzută o pedeapsă de până la 20 de ani de închisoare, iar pentru împiedicarea justiției — până la trei ani de detenție.